NYT: Украина била ATACMS по Крымскому мосту, американцы были против и оказались правы

Несмотря на этот эпизод, результаты совместной операции по ударам по оккупированному полуострову были признаны "значительным успехом", отмечает медиа

Крымский мост (Фото: EPA)

Издание The New York Times утверждает, что в августе 2024 года Украина неудачно атаковала дальнобойными ракетами ATACMS незаконно построенный Крымский мост, американцы же хотели удара с использованием и ракет, и морских дронов. Об этом говорится в обширной публикации медиа, для которой было проведено более 300 интервью с чиновниками, военными и разведчиками Украины, Штатов и других государств.

По данным медиа, удар по Крымскому мосту был "красной линией" тогдашнего президента США Джо Байдена – в 2022-м его администрация запретила помогать украинцам атаковать объект, и американский лидер рассматривал как "суверенную российскую территорию" подступы к мосту со стороны оккупированного полуострова.

Однако, утверждает NYT, в конце 2023 года США разработали компромиссный план для президента Владимира Зеленского под названием Operation Lunar Hail (дословно "Операция "Лунный град"), который предусматривал удары по Крыму с использованием дальнобойных ракет и беспилотников, чтобы заставить оккупантов вывести из России их оккупантов.

После этого Байден уполномочил своих военных и Центральное разведывательное управление тайно работать с украинцами и британцами над планом атаки, чтобы разрушить Крымский мост – удары ATACMS должны были ослабить уязвимые места проезжей части, а морские дроны должны были взорвать опоры, пишет медиа.

Однако, по его данным, пока готовились беспилотники, россияне усилили оборону вокруг опор – и украинцы предложили атаковать только с помощью ATACMS.

В то же время против были американские генералы Кристофер Каволи (верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и американские войска на континенте) и Антонио Агуто (консультировал Украину) – по мнению военачальников, одни ракеты не справились бы с задачей и украинцам следовало подождать, пока будут готовы дроны.

"В конце концов американцы отступили, и в середине августа, с неохотной помощью Висбадена [американского командования], украинцы выпустили залп ATACMS по мосту. Тот не обвалился; удар оставил несколько "пробоин", которые россияне залатали, ворчал мы правы", – передает издание.

Несмотря на этот эпизод с атакой по мосту, сотрудничество в пределах Lunar Hail было признано "значительным успехом" – российские военные корабли, самолеты, командные пункты, склады оружия и объекты технического обслуживания были уничтожены или перемещены в Россию во избежание атак, отмечает медиа.

Официально Украина не сообщала о ракетной атаке по Крымскому мосту.