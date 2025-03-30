NYT: Україна била ATACMS по Кримському мосту, американці були проти й виявилися праві

Попри цей епізод, результати спільної операції з ударів по окупованому півострову були визнані "значним успіхом", зауважує видання

Кримський міст (Фото: EPA)

Видання The New York Times стверджує, що у серпні 2024 року Україна невдало атакувала далекобійними ракетами ATACMS незаконно збудований Кримський міст, американці ж хотіли удару з використанням і ракет, і морських дронів. Про це йдеться у великій публікації медіа, для якої було проведено понад 300 інтерв'ю з урядовцями, військовими та розвідниками України, Штатів й інших держав.

За даними медіа, удар по Кримському мосту був "червоною лінією" тодішнього президента США Джо Байдена – у 2022-му його адміністрація заборонила допомагати українцям атакувати об'єкт, й американський лідер розглядав як "суверенну російську територію" підступи до мосту з боку окупованого півострова.

Проте, стверджує NYT, наприкінці 2023 року США розробили компромісний план для президента Володимира Зеленського під назвою Operation Lunar Hail (дослівно "Операція "Місячний град"), який передбачав удари по Криму з використанням далекобійних ракет та безпілотників, аби змусити окупантів вивести свою військову інфраструктуру з півострова назад до Росії.

Після цього Байден уповноважив своїх військових та Центральне розвідувальне управління таємно працювати з українцями та британцями над планом атаки, аби зруйнувати Кримський міст – удари ATACMS мали послабити вразливі місця проїжджої частини, а морські дрони повинні були підірвати опори, пише медіа.

Проте, за його даними, поки готувалися безпілотники, росіяни посилити оборону навколо опор – й українці запропонували атакувати лише за допомогою ATACMS.

Водночас проти були американські генерали Крістофер Каволі (верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та американських військ на континенті) та Антоніо Агуто (консультував Україну) – на думку воєначальників, одні ракети не впоралися б з завданням й українцям слід було почекати, поки будуть готові дрони, або скасувати удар, стверджує NYT.

"Врешті-решт американці відступили, й у середині серпня, з неохочою допомогою Вісбадена [американського командування], українці випустили залп ATACMS по мосту. Той не обвалився; удар залишив декілька "пробоїн", які росіяни залатали, бурчав один американський посадовець, додавши: "Іноді їм [українцям] потрібно спробувати і зазнати невдачі, аби зрозуміти, що ми праві", – передає видання.

Попри цей епізод з атакою по мосту, співробітництво у межах Lunar Hail було визнано "значним успіхом" – російські військові кораблі, літаки, командні пункти, склади зброї та об'єкти технічного обслуговування були знищені або переміщені до Росії, аби уникнути атак, зауважує медіа.

Офіційно Україна не повідомляла про ракетну атаку по Кримському мосту.