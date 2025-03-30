США були залучені до російсько-української війни глибше, ніж вважалося – NYT

Журналісти видання опублікували розслідування про приховану роль Штатів в українських військових операціях проти РФ

Крейсер "Москва" у 2008 році (Фото: ARTUR SHVARTS EPA)

США були залучені у російсько-українську війну набагато глибше, ніж вважалося раніше. Партнерство було основою помітної кількості українських військових операцій. Про це йдеться у розслідуванні The New York Times.

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"Це партнерство розвідки, стратегії, планування та технологій стало секретною зброєю в тому, що адміністрація Байдена назвала своїми зусиллями по порятунку України та захисту порядку, який опинився під загрозою після Другої світової війни", – написали журналісти видання.

Як приклад співпраці NYT назвало українські атаки на штаб 58-ї загальновійськової армії РФ. У середині 2022 року, використовуючи дані американської розвідки, Збройні сили України обстріляли ракетами штаб 58-ї в Херсонській області, вбивши генералів і штабних офіцерів.

"Знову і знову штаб створювався в іншому місці. Проте щоразу американці його знаходили, а українці знищували", – розповіло видання.

Іншим прикладом стала атака на порт в Севастополі, де російський Чорноморський флот завантажував ракети, призначені для українських цілей. У розпал контрнаступу України 2022 року група морських безпілотників атакувала порт, пошкодивши кілька військових кораблів.

Втім між партнерами існували розбіжності, які згодом почали накопичуватися.

Ще на початку війни американці не схвалили українську атаку на крейсер "Москва".

"Американці були розлючені, бо українці не попередили про удар, здивовані, що Україна мала ракети, здатні досягти корабля, і панікували, бо адміністрація Байдена не мала наміру дозволити українцям атакувати такий потужний символ російської могутності", – йдеться у публікації.

Напередодні контрнаступу 2023 року американська сторона наполягала на тому, щоб Україна зробила паузу для підготовки нових бригад, в той час, як Україна планувала пробитися до Мелітополя, попри російські укріплені лінії оборони.

Курську операцію 2024 року американці сприйняли як порушення "довіри", адже українці "таємно перетнули взаємно узгоджену лінію", використав американське обладнання на російській території.

Втім співпраця продовжувалася допоки посаду президента США не обійняв Дональд Трамп, який через "прагнення зблизитися з Путіним і завершити війну" почав згортати американо-українське партнерство.