США были вовлечены в российско-украинскую войну глубже, чем считалось – NYT

Журналисты издания опубликовали расследование о скрытой роли Штатов в украинских военных операциях против РФ

Крейсер "Москва" в 2008 году (Фото: ARTUR SHVARTS EPA)

США были вовлечены в российско-украинскую войну гораздо глубже, чем считалось ранее. Партнерство было основой заметного количества украинских военных операций. Об этом говорится в расследовании The New York Times.

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"Это партнерство разведки, стратегии, планирования и технологий стало секретным оружием в том, что администрация Байдена назвала своими усилиями по спасению Украины и защите порядка, оказавшемуся под угрозой после Второй мировой войны", – написали журналисты издания.

В качестве примера сотрудничества NYT назвало украинские атаки на штаб 58-й общевойсковой армии РФ. В середине 2022 года, используя данные американской разведки, Вооруженные силы Украины обстреляли ракетами штаб 58-й в Херсонской области, убив генералов и штабных офицеров.

"Снова и снова штаб создавался в другом месте. Однако каждый раз американцы его находили, а украинцы уничтожали", – рассказало издание.

Другим примером послужила атака на порт в Севастополе, где российский Черноморский флот загружал ракеты, предназначенные для украинских целей. В разгар контрнаступления Украины в 2022 году группа морских беспилотников атаковала порт, повредив несколько военных кораблей.

Впрочем, между партнерами существовали разногласия, которые впоследствии начали накапливаться.

Еще в начале войны американцы не одобрили украинскую атаку на крейсер "Москва".

"Американцы были взбешены, потому что украинцы не предупредили об ударе, удивлены, что у Украины были ракеты, способные достичь корабля, и паниковали, потому что администрация Байдена не собиралась позволить украинцам атаковать такой мощный символ российского могущества", – говорится в публикации.

В преддверии контрнаступления 2023 года американская сторона настаивала на том, чтобы Украина сделала паузу для подготовки новых бригад, в то время как Украина планировала пробиться в Мелитополь, несмотря на российские укрепленные линии обороны.

Курскую операцию 2024 года американцы восприняли как нарушение "доверия", ведь украинцы "тайно пересекли взаимно согласованную линию", использовал американское оборудование на российской территории.

Впрочем, сотрудничество продолжалось до тех пор, пока пост президента США не занял Дональд Трамп, который из-за "стремления сблизиться с Путиным и завершить войну" начал сворачивать американо-украинское партнерство.