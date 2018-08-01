Врач в Херсоне рассказал о состоянии облитой кислотой чиновницы

Фото: Катерина Гандзюк / Facebook

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По словам медика Игоря Равелева, пораженная площадь тела Катерины Гандзюк прежняя - около 30%, она "стабильно тяжелая"

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Чиновница из херсонского горсовета Екатерина Гандзюк, которую немногим более суток назад злоумышленник облил кислотой, находится в стабильно тяжелом состоянии. Такую информацию о состоянии здоровья женщины сообщил врач-анестезиолог местной областной больницы Игорь Равелев, пишет 112 Украина.

"Состояние потерпевшей за сутки не изменилось в худшую сторону, стабильно тяжелое. Она в сознании, контактна", - сказал он.

Врач также сообщил, что жизненно важные функции потерпевшей нормализованы - артериальное давление и работа почек, "поэтому больная стабильна на сегодня".

Тема дня: Нападение с кислотой на чиновницу из Херсона: версии и подозрения

Около 08:30 вчера, 31 июля, в Херсоне на улице 49-й Гвардейской дивизии неизвестный облил кислотой советницу мэра Екатерину Гандзюк. Пострадавшую с серьезными ожогами до 35% поверхности тела доставили в реанимацию, она в тяжелом состоянии. Генпрокурор Юрий Луценко взял под личный контроль уголовное дело. СМИ и знакомые связывают нападение с социальной активностью женщины.

Отец пострадавшей якобы видел облившего ее кислотой злоумышленника пару дней назад, когда она была в Киеве.