Все застрявшие за рубежом украинские туристы вернулись домой

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Сегодня в Киев вернулись туристы из Туниса и Албании, которые по вине авиакомпаний и туроператоров не могли вылететь домой

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В Украину вернулись все украинцы, которые застряли в аэропортах Туниса и Албании. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на пресс-конференции.

"Кризис преодолели, вопрос решен. Но вопрос решен на этом этапе", - отметил Омелян.

По его словам, в ближайшие две недели Государственная авиационная служба проведет полную ревизию самолетов, которые используют на регулярных перевозках.

До конца недели на сайте Мининфраструктуры должен появиться рейтинг авиакомпаний, который будут обновлять каждый месяц.

Омелян анонсировал, что со следующего года планирует установить максимальный возраст самолетов для пассажирских перевозок - 20 лет.

Из Туниса и Албании не могли вылететь около 1,5 тысяч украинцев. Некоторым из них пришлось ждать в аэропортах больше суток.