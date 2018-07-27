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27.07.2018, 09:46

ВСУ разрешенным калибром ликвидировали блиндаж оккупантов: видео

ВСУ разрешенным калибром ликвидировали блиндаж оккупантов: видео - Фото
Скриншот из видеозаписи

Мало выстрелить из артиллерии - нужно еще откорректировать полет снарядов по координатам, пояснил необходимость коптеров на фронте волонтер

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Вооруженные Сил Украины уничтожили одну из позиций оккупационных войск РФ в Донбассе: прямое попадание в блиндаж. Соответствующее видео обнародовал у себя в Facebook волонтер Serg Marco, который занимается преимущественно снайперами ВСУ.

"Видео, которое опубликовано ниже, я назвал так: "Сепар - птица х*ровая: пока не пнешь - не полетит", - подписал он ролик.

По данным волонтера, в результате этого попадания по блиндажу гибридной армии РФ один террорист ликвидирован, трое ранены. Где и когда произошло событие, не уточняется.

"Собственно, к чему я это. Помните, мы коптеры (военным) передавали? Ну вот как бы результат их работы. Потому что мало выстрелить разрешенным калибром - его еще надо откорректировать", - объяснил Serg Marco.

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Теги: взрыв, война в донбассе, видео, артиллерия, блиндаж
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