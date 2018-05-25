ВСУ точечно уничтожили гаубицы в жилом районе Горловки

Артиллерия ВСУ (фото - пресс-служба Минобороны)

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Оккупационные войска РФ, прикрываясь жителями города, обстреляли тыл сил ООС к северу от Донецка; "ответ" был ювелирным - гражданские не пострадали

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Сегодня в 04:45 гибридная российская армия обстреляла южную окраину села Старая Николаевка (экс-Правдовка) в Донецкой области, выпустив 17 снарядов калибра 152 мм. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил в Facebook.

По данным военных, один из снарядов попал на территорию военного объекта, где хранилась небольшая часть боеприпасов ВСУ.

В штабе уточнили: оккупанты и коллаборационисты вели огонь из жилых кварталов Комсомольского района Горловки.

Старая Николаевка на карте региона:

"Адекватный ответ ООС (который не проводился против мирных жителей Горловки, на что рассчитывал враг) позволил уничтожить два гаубицы и артиллерийский склад боевиков (3-я ОМСБр 1-го АК оккупационного контингента, - ред.)", - подчеркнули военные.

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В результате обстрела со стороны террористов жертв среди гражданских нет.