Ликвидация Захарченко: террористы уже назначили виновных

Террорист Дмитрий Трапезников, которого назначили на место уничтоженного главаря ДНР Александра Захарченко, заявил, что якобы задержанные по подозрению в убийстве дали показания. Об этом сообщают сайты боевиков.
По словам Трапезникова, задержанные якобы признали, что убийство главаря террористов спланировали в Украине.
"Несколько человек задержаны, в результате допроса они подтвердили причастность украинской стороны к преступлению", - сказал боевик.
Сегодня в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка уничтожен главарь террористов ДНР Александр Захарченко. Боевики заявили, что задержали подозреваемых, объявив их "украинскими диверсантами". В СБУ считают убийство "результатом междоусобных войн".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в убийстве власть Украины. Тем временем российский пропагандистский ресурс Life со ссылкой на собственные источники в "силовых органах ДНР" сообщил, что в убийстве Захарченко подозревают одного из его охранников.
Президент страны-агрессора Владимир Путин выразил "глубокие соболезнования" в связи с уничтожением Захарченко и заявил, что "поставить на колени народ Донбасса не получится".
Боевики после ликвидации Захарченко массово задерживают на улицах города людей.