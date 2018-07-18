Взрыв в жилом доме в Тернополе был попыткой самоубийства

Фото: ternopil.dsns.gov.ua

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В результате взрыва пострадали муж и ребенок женщины, пытавшейся покончить с собой

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Взрыв в жилом доме Тернополя, в результате которого пострадали мужчина и 7-летний ребенок, спровоцировала хозяйка квартиры, пытаясь совершить самоубийство. Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

По словам пострадавшего мужчины, перед тем, как раздался взрыв, он находился в одной из комнат, жена была на кухне, а сын в это время играл в коридоре. Мужчина почувствовал запах газа. Когда он забежал на кухню, то увидел, что конфорки газовой плиты открыты. Жена, не сказав ни слова, ушла, а он перекрыл газ и начал открывать окна. В этот момент и произошел взрыв.

Мужчина и его сын 2011 года рождения были госпитализированы с ожогами тела II-III степени. Женщину госпитализировали в психоневрологическую больницу.

По предварительным данным полиции, она неоднократно пыталась совершить самоубийство из-за проблем с психикой.

17 июля вечером в жилом доме на улице Пушкина в Тернополе в одной из квартир произошел взрыв с дальнейшим возгоранием.