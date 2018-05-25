За что убили депутата в Черкассах: версия прокуратуры

Фото: Нацполиция

commenthover

Злоумышленник был задержан в результате штурма, проведенного сотрудниками спецназа полиции. Он доставлен в больницу с телесными повреждениями

Реклама

Реклама

48-летний житель Черкасс, подозреваемый в убийстве депутата облсовета Сергея Гуры, был знакомым погибшего, и в день убийства между ними произошел конфликт. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

Там рассказали, что 24 мая, около 18:00 в помещении одной из общественных организаций, расположенном по улице Крещатик, между депутатом и 48-летним местным жителем, который был его знакомым, произошел конфликт. В ходе конфликта знакомый Гуры совершил несколько выстрелов в его и забаррикадировался в помещении. Депутат от огнестрельных ранений погиб.

Злоумышленник был задержан в результате штурма, проведенного сотрудниками спецназа полиции. Он доставлен в больницу с телесными повреждениями, сообщили правоохранители.

Прокуратура области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных п. 3 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство), ч. 2 ст. 147 (Захват заложников) УК.

Досудебное расследование осуществляет следственное управление Главного управления Нацполиции в Черкасской области.

24 мая в Черкассах неизвестный, ворвавшись в помещение офиса ВО Черкащани с двумя гранатами и оружием, угрожал взорвать себя. В ходе нападения был застрелен депутат облсовета от ВО Батьківщина Сергей Гура. Подозреваемый в убийстве задержан.