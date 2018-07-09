Завтра в Ровно проведут эксперимент: взорвут миномет - Пашинский

Сергей Пашинский (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

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В среду смертельный инцидент 6 июля на полигоне обсудят в Раде - на заседании профильного парламентского комитета

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На полигоне в Ровенской области специалисты Минобороны проведут следственный эксперимент по подрыву миномета, чтобы прояснить ситуацию с трагедией в прошлую пятницу, когда из-за аналогичного инцидента погибли трое военнослужащих и девятеро были ранены. Об этом сообщил на заседании согласительного совета парламента глава оборонного комитета Сергей Пашинский, передает корреспондент LIGA.net.

По его информации, эксперимент пройдет во вторник, 10 июля, и будет открытым для СМИ.

Он также сообщил, что в среду, 11 июля, вопрос взрыва на полигоне под Ровно обсудят на заседании парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

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6 июля 2018 года в 05:45 на полигоне ВСУ в Ровенской области во время учений разорвало миномет. Погибли трое военных 128-й бригады, девятеро ранены. Основная версия, по данным Минобороны: нарушение мер безопасности. Президент Петр Порошенко запретил использовать такие минометы до конца расследования. По словам спикера ОК Запад Анатолия Прошина, разорвало миномет Молот.

Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 414 УК (нарушение правил обращения с боеприпасами, повлекшее гибель и телесные повреждения нескольких лиц).