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30.05.2018, 00:48

Знакомые Аркадия Бабченко рассказали о поступавших ему угрозах

Знакомые Аркадия Бабченко рассказали о поступавших ему угрозах - Фото
Аркадий Бабченко (фото - Аркадий Бабченко/Facebook)

Знакомые с Бабченко говорят, что журналист регулярно получал угрозы сообщениями в Facebook или через комментарии, но не обращал внимания

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Убитый в Киеве известный российский журналист Аркадий Бабченко получал угрозы через соцсети. Об этом рассказала журналистка Ирина Ромалийская в эфире телеканала ATR.

По ее словам, Бабченко рассказывал о постоянных угрозах, но не реагировал на них. Также он пытался получить вид на жительство в Праге, сказала Ромалийская. 

Друг журналиста Мирослав Гай в Facebook также написал, что Бабченко получал угрозы из России, но никогда об этом не рассказывал и не писал. 

В Бабченко стреляли вечером 29 мая в Киеве в квартире на улице Никольско-Слободской. Он умер в машине скорой помощи.

Стреляли в спину, когда Бабченко открыл дверь своей квартиры. Полиция рассматривает две версии: профессиональная деятельность и гражданская позиция погибшего.

Бабченко жил в Киеве с февраля 2017 года и работал телеведущим на канале ATR.

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Теги: убийство, журналист, аркадий бабченко, угрозы
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