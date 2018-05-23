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23.05.2018, 18:09

Убийство Веремия: суд рассматривает апелляцию на приговор Крысину

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Убийство Веремия: суд рассматривает апелляцию на приговор КрысинуУбийство Веремия: суд рассматривает апелляцию на приговор КрысинуУбийство Веремия: суд рассматривает апелляцию на приговор КрысинуУбийство Веремия: суд рассматривает апелляцию на приговор КрысинуУбийство Веремия: суд рассматривает апелляцию на приговор КрысинуУбийство Веремия: суд рассматривает апелляцию на приговор КрысинуУбийство Веремия: суд рассматривает апелляцию на приговор КрысинуУбийство Веремия: суд рассматривает апелляцию на приговор КрысинуУбийство Веремия: суд рассматривает апелляцию на приговор КрысинуУбийство Веремия: суд рассматривает апелляцию на приговор КрысинуУбийство Веремия: суд рассматривает апелляцию на приговор КрысинуУбийство Веремия: суд рассматривает апелляцию на приговор КрысинуУбийство Веремия: суд рассматривает апелляцию на приговор КрысинуУбийство Веремия: суд рассматривает апелляцию на приговор Крысину
Убийство Веремия: суд рассматривает апелляцию на приговор КрысинуУбийство Веремия: суд рассматривает апелляцию на приговор КрысинуУбийство Веремия: суд рассматривает апелляцию на приговор КрысинуУбийство Веремия: суд рассматривает апелляцию на приговор КрысинуУбийство Веремия: суд рассматривает апелляцию на приговор КрысинуУбийство Веремия: суд рассматривает апелляцию на приговор КрысинуУбийство Веремия: суд рассматривает апелляцию на приговор КрысинуУбийство Веремия: суд рассматривает апелляцию на приговор КрысинуУбийство Веремия: суд рассматривает апелляцию на приговор КрысинуУбийство Веремия: суд рассматривает апелляцию на приговор КрысинуУбийство Веремия: суд рассматривает апелляцию на приговор КрысинуУбийство Веремия: суд рассматривает апелляцию на приговор КрысинуУбийство Веремия: суд рассматривает апелляцию на приговор КрысинуУбийство Веремия: суд рассматривает апелляцию на приговор Крысину
Убийство Веремия: суд рассматривает апелляцию на приговор КрысинуУбийство Веремия: суд рассматривает апелляцию на приговор КрысинуУбийство Веремия: суд рассматривает апелляцию на приговор КрысинуУбийство Веремия: суд рассматривает апелляцию на приговор КрысинуУбийство Веремия: суд рассматривает апелляцию на приговор КрысинуУбийство Веремия: суд рассматривает апелляцию на приговор КрысинуУбийство Веремия: суд рассматривает апелляцию на приговор КрысинуУбийство Веремия: суд рассматривает апелляцию на приговор КрысинуУбийство Веремия: суд рассматривает апелляцию на приговор КрысинуУбийство Веремия: суд рассматривает апелляцию на приговор КрысинуУбийство Веремия: суд рассматривает апелляцию на приговор КрысинуУбийство Веремия: суд рассматривает апелляцию на приговор КрысинуУбийство Веремия: суд рассматривает апелляцию на приговор КрысинуУбийство Веремия: суд рассматривает апелляцию на приговор Крысину

В зале суда присутствуют сам Крысин, его адвокаты, прокуроры и адвокат майдановцев Евгения Закревская

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Апелляционный суд Киева продолжил рассмотрение апелляции на приговор Шевченковского райсуда относительно условного срока Юрию Крысину по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия. Об этом сообщает агентство Укринформ.

В зале суда присутствуют сам Крысин, его адвокаты, прокуроры и адвокат майдановцев Евгения Закревская.

Судья по делу - Николай Ященко.

22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева признал Крысина виновным в хулиганстве и нанесении легких телесных повреждений журналисту Вячеславу Веремию в день его убийства - 18 февраля 2014-го, приговорив к четырем годам тюрьмы условно. Подсудимого освободили в зале суда. 

15 марта Крысин не явился на заседание суда якобы из-за опасения за свою жизнь. Суд перенес заседание на 26 марта и удовлетворил ходатайство прокуратуры, постановив привести Крысина в здание суда принудительно.

29 марта Дарницкий райсуд Киева арестовал Крысина на два месяца.

Фото: Андрей Гудзенко / Liga.net

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Теги: убийство Веремия, дело крысина, судебное заседание, апелляция на приговор
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