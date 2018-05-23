Убийство Веремия: суд рассматривает апелляцию на приговор Крысину

В зале суда присутствуют сам Крысин, его адвокаты, прокуроры и адвокат майдановцев Евгения Закревская

Реклама

Реклама

Апелляционный суд Киева продолжил рассмотрение апелляции на приговор Шевченковского райсуда относительно условного срока Юрию Крысину по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия. Об этом сообщает агентство Укринформ.

В зале суда присутствуют сам Крысин, его адвокаты, прокуроры и адвокат майдановцев Евгения Закревская.

Судья по делу - Николай Ященко.

22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева признал Крысина виновным в хулиганстве и нанесении легких телесных повреждений журналисту Вячеславу Веремию в день его убийства - 18 февраля 2014-го, приговорив к четырем годам тюрьмы условно. Подсудимого освободили в зале суда.

15 марта Крысин не явился на заседание суда якобы из-за опасения за свою жизнь. Суд перенес заседание на 26 марта и удовлетворил ходатайство прокуратуры, постановив привести Крысина в здание суда принудительно.

29 марта Дарницкий райсуд Киева арестовал Крысина на два месяца.

Фото: Андрей Гудзенко / Liga.net