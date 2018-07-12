Активисты Нацкорпуса сорвали сессию Львовского горсовета: видео

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Праворадикалы якобы пришли поддержать требования сотрудников 3-й коммунальной стоматологической поликлиники по выплате задолженности по зарплате

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Группа молодых людей в футболках праворадикальной организации Национальный корпус ворвались в здание Львовского городского совета, повредили мебель в зале заседаний и сорвали сессию. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"Группа молодых людей в футболках Национального корпуса ворвались в помещение городской Ратуши, выламывая двери. Они устроили потасовку, повредили входную дверь Ратуши, сорвали работу сессии Львовского городского совета и повредили часть мебели в большом сессионном зале", - говорится в сообщении.

По данным горсовета, активисты Нацкорпуса якобы пришли поддержать сотрудников 3-й коммунальной стоматологической поликлиники, которые протестуют "против превращения 3-й стоматологической поликлиники в коммунальное некоммерческое предприятие".

Zaxid.net сообщает, что протестующие требовали согласовать выплату 500 тыс. грн на погашение долгов по зарплате работникам коммунальных стоматологических поликлиник.

По информации издания, одна из протестующих даже угрожала выброситься из окна, однако работники Муніципальної варти не дали ей этого сделать.

Сегодня представители Нацкорпуса и Украинской ассоциации пленных провели в Киеве символическую акцию в поддержку украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются в России и во временно оккупированном Донбассе, во время которой имитировали расстрел.

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Теги: Львов, стоматолог, горсовет, сессия, нацкорпус
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