Бабченко рассказал о своем участии в спецоперации - видео

Журналист получил информацию о подготовке его убийства около месяца назад

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Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко заявил, что получил информацию о подготовке его убийства около месяца назад. По словам журналиста, ему сообщили, что за подготовку убийства организатор получил $40 тысяч.

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, журналист умер по пути в больницу. Полиция также опубликовала фоторобот "подозреваемого" в убийстве.

30 мая выяснилось, что убийство Бабченко было инсценировкой – живой и здоровый журналист появился на заранее анонсированном брифинге Службы безопасности. Глава СБУ Василий Грицак заявил, что убийство Бабченко заказали российские спецслужбы и для поимки организаторов правоохранители инсценировали смерть журналиста. Подозреваемого в организации убийства задержали в тот же день в Киеве.