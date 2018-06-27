Бандиты пытались взорвать полицейского: видео задержания

За несколько минут до взрыва полицейский обнаружил следы взрывного устройства и таким образом остался жив

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Полиция сообщила о задержании членов преступной группировки, которые готовили покушение на полицейского в Житомирской области. По словам главы Нацполиции Сергея Князева, группировка совершала разбойные нападения на жилища граждан.

Глава Нацполиции рассказал, что в мае в Киевской области правоохранители задержали часть преступной группировки во время разбойного нападения.

После этого те участники, которые не были задержаны, стали угрожать сотруднику управления внутренней безопасности Житомирской области и некоторым сотрудникам криминальной полиции.

По словам Князева, на днях злоумышленники заложили самодельное взрывное устройство под автомобиль сотрудника полиции Житомирской области. Однако за несколько минут до взрыва полицейский обнаружил следы устройства и таким образом остался жив.

Впоследствии правоохранители установили личности злоумышленников.

По словам главы ведомства, вчера полицейские Житомира провели около 40 обысков. В результате были выявлены вещественные доказательства причастности к покушению на убийство правоохранителя, сообщил Князев.

На сегодняшний день, по его словам, задержаны пятеро участников группировки, остальные выехали на территорию РФ.