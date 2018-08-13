Пес-миротворец спас кота от драки - видео

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Боты:

Золотистый ретривер не дал коту вступить в неминуемую схватку

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В сети набирает популярность ролик, в котором собака спасла кота от неминуемой драки. Видео опубликовал пользователь Twitter.

На кадрах видно, как кот в ошейнике с поводком крадется к другому коту. Судя по всему, намечалась драка, но инцидент предотвратила пес породы золотистый ретривер. Он взял зубами поводок кота и силой оттянул назад.

"Хороший мальчик не дал драке начаться", - подписал ролик автор.


Видеоролик за три дня набрал более 9,5 млн просмотров, 297 тысяч лайков и 116 тысяч ретвитов.

1 августа сообщалось, что в Киеве служебный пес помог полицейским поймать поджигателя автомобиля. Пес привел правоохранителей к дому, где скрывался злоумышленник.

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Теги: собака, драка, пес, кот
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