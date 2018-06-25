СБУ разоблачила группу администраторов-агентов спецслужб РФ

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По данным СБУ, в состав группы администраторов антиукраинских сообществ входили жители Киева, Одессы, Запорожья и Мариуполя

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Сотрудники СБУ выявили в июне группу администраторов антиукраинских сообществ в социальных сетях, действовавших по указанию спецслужб РФ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным СБУ, в  июне 2018 прекращена противоправная деятельность группы из пяти граждан Украины, среди которых двое жителей Киева, Одессы, Запорожья и Мариуполя. Они были администраторами антиукраинских сообществ в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

"Злоумышленники, действуя по указанию спецслужб РФ и получая от них материальное вознаграждение, распространяли в соцсетях специально подготовленные материалы, содержащие призывы к изменению границ территории Украины антиконституционным способом, а также поддерживали террористическую деятельность незаконных вооруженных формирований ДНР и ЛНР", - отметили в пресс-центре.

Правоохранители обнаружили компьютеры и мобильные телефоны, которые использовались для распространения антиукраинского контента.

Всего с начала 2018 года СБУ зарегистрировала 24 уголовных производства.

15 лицам объявлено о подозрении в совершении преступления, вынесено шесть обвинительных приговоров суда по признакам совершения преступлений, предусмотренных ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 258-3 (создание террористической группы) Уголовного кодекса.

29 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили жительницу Одессы, которая через российские соцсети распространяла антиукраинские материалы.

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Теги: сбу, соцсети, спецслужбы РФ
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