Скандал вокруг возможного избиения детей в приюте в Одессе: видео

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Обнаружена видеозапись, на которой малолетняя девочка рассказывает о том, что воспитатели в приюте Світанок бьют детей

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В Одессе полиция открыла уголовное производство по заявлению о возможном применении сотрудниками детского приюта Світанок физического насилия по отношению к воспитанникам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.

Там рассказали, что в Хмельницкое отделение полиции поступило "заявление о принятии мер к работникам областного приюта для детей, которые совершают психологическое и физическое насилие в отношении воспитанников этого заведения".

Указанное событие было зарегистрировано в журнале единого учета и начата проверка, сообщили в полиции.

Позже, по словам правоохранителей, в ходе мониторинга интернета была обнаружена видеозапись, на которой малолетняя девочка, которая, по ее словам, является воспитанницей этого учреждения, рассказывает о том, что воспитатели бьют детей.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 126 (Побои и истязания) УК.

В полиции уточнили, что областной приют для детей Світанок находится в подчинении Одесской облгосадминистрации, поэтому вопрос находится на контроле губернатора области Максима Степанова и руководителя ГУНП в области Дмитрия Головина.

Вместе с тем, в полиции сообщили, что директор приюта "уже не работает на своей руководящей должности". "Многие (сотрудники приюта, - ред.) ушли самовольно. Поэтому будем выяснять степень ответственности каждого", - сказала журналистам заместитель начальника отдела ювенальной превенции ГУНП Виктория Лазарчук.

2 августа у десятерых воспитанников приюта в Рожище Волынской области обнаружили следы избиения, трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения.

Открыты уголовные дела по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК, по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками этого учреждения (ч. 1 ст. 137) УК, а также по ч.2 ст.156 астление несовершеннолетних) УК.

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Теги: насилие, одесса, дети, приют, світанок
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