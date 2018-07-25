Смертельное ДТП в Черкассах: появилось видео с камеры наблюдения

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Подозреваемый в прошлом году также бежал с места другой аварии - его разыскивала полиция Киева

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Вчера вечером в Черкассах произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого на перекрестке погибли жена и малолетний сын сотрудника областного главка Нацполиции.

Сегодня в сети появилась видеозапись с камеры наблюдения, на которой запечатлен момент наезда на людей.

Авария произошла на перекрестке улиц Черновола и Чайковского.

24 июля 2018 года около 17:20 в Черкассах водитель BMW протаранил Fiat, который отбросило на пешеходный переход. Погибли 28-летняя женщина с 4-летним ребенком - семья полицейского. Водитель скрылся с места ДТП, позднее его задержали: выяснилось, что это 38-летний харьковчанин, которого с 2017 года разыскивает полиция Киева за побег с места ДТП.

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Видео: Кропива

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Теги: дтп, видео, Черкассы
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