В ФРГ стартовал танковый турнир, был "день открытых люков": видео

Вчера военные стран-участниц соревнования знакомились с техникой соперников по турниру

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Вчера, 3 июня, на военном полигоне в немецком городе Графенвер состоялось открытие международных соревнований по танковому бою Strong Europe Tank Challenge 2018. Генштаб ВСУ показал сюжет с этого мероприятия у себя в Facebook.

Соревнования Strong Europe Tank Challenge, организованные Командованием армии США в Европе и Командования Сухопутных войск армии ФРГ, призваны укрепить партнерство, обеспечить отработку взаимодействия между военными НАТО и стран-союзников, а также усилить взаимообучение тактическим приемам, методам и процедурам танкового боя.

В этом году за звание лучшего взвода стальных машин будут бороться экипажи из восьми стран. Украинские военные выступают на танках Т-84.

Фото: facebook.com/bobovnikov

"Сегодня было открытие - день открытых люков. Полазал по всем танчикам, впечатлений море. Очень впечатлил новый Абрамс SEP 2 - крутая игрушка, нечего сказать. Электроника, как в самолете <...> Но что мне реально нравится - это то, как американские офицеры умеют говорить: вот именно в тему "речь толкать". И дело не только в отсутствии боязни публичности, но и в том, что они говорят; никакого ханжества - цельный поток боевого задора и настроя вам в уши", - рассказал один из членов украинской делегации Алексей Бобовников.

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Стартовать украинцы будут в дисциплине "танковый взвод в наступлении". Этот этап оценивается в 500 баллов (380 за меткость и 120 за тактические действия). Упражнения с практической стрельбой являются наиболее важными, поскольку в других номинациях есть шанс получить только 100 баллов. Значительные изменения в итоговой таблице могут произойти и в последний день соревнований, когда будет "снайперская стрельба", которая оценивается в максимальные 400 пунктов.

Недавно украинские военные стали открытием на учениях НАТО Combined Resolve X в той же Германии.

Графенвер на карте региона: