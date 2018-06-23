Украинский отряд ССО "засветился" в Литве: видео

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В этом году в масштабных учениях спецназовцев Flaming Sword приняли участие около тысячи военнослужащих из 14 стран - НАТО и союзников

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С 19 мая по 7 июня в Литве прошли многонациональные учения Flaming Sword-2018 сил спецопераций стран Североатлантического альянса и союзных государств. В них принимал участие и отряд украинского спецназа - об этом снят короткий видеоролик.

Тренировки Flaming Sword предназначены для развития и укрепления совместимости и готовности солдат НАТО и ключевых партнеров блока.

"Руководство учений дало высокую оценку работе ССО Украины, а также было поражено уровнем профессионализма и вдохновением к саморазвитию", - пишет в Facebook командование Сил спесопераций.

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6 июня 2015 года Рада приняла закон, которым вводятся в действие Силы спецопераций. В их задачи входит проведение глубинных рейдов и организация засад в тылу противника, диверсии, подготовка плацдармов для продвижения основных войск, эвакуация целей, деблокирование окруженных войск и так далее.

Ранее сообщалось, что в 2019 году отряд украинских ССО в формате Special Operation Task Group пройдет сертификацию, а с 2020-го заступит на боевое дежурство в составе подразделений NATO Response Force. ССО будут совместимы с аналогичными подразделениями НАТО.

Видео: пресс-служба ССО

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Теги: Flaming Sword, литва, видео, учения НАТО, ссо
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