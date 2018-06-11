В Донбассе ракетами взорвали боеприпасы и блиндаж боевиков: видео

Аэророзведчики заметили транспорт и выгрузку террористами мин калибра 120 мм, а также развертывание на их позиции двух минометных расчетов

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Использовав отечественный противотанковый ракетный комплекс Стунга-П, военнослужащие уничтожили в Донбассе одну из позиций гибридной российской армии. Об этом эпизоде войны на востоке, выложив в Facebook соответствующую видеозапись, рассказали волонтеры группы Повернись живим.

Как сообщил источник, бойцы подразделения К-2 из 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ "нанесли превентивный удар по целям, которые несут потенциальную угрозу личному составу и гражданским лицам неподалеку от линии разграничения".

"Перед обстрелом весь личный состав террористов собрался посоветоваться в блиндаже, но так и не смог воплотить задуманное", - подытожили авторы видео.

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Волонтеры сообщили, что бойцам на фронте не хватает беспилотников с тепловизионной камерой, "чтобы ночью тоже видеть враждебные замыслы".