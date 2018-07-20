В Донбассе военные проверили боеготовность РСЗО Смерч: видео

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Пусковые установки готовы к применению, а военнослужащие-реактивщики "хорошо обучены", отметили в штабе операции объединенных сил

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В Донбассе военные проверили боевую готовность подразделений реактивной артиллерии, а именно РСЗО Смерч. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в Facebook.

"В начале июля по приказу командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева была осуществлена ​​проверка боевой готовности подразделений реактивной артиллерии, а именно боевых расчетов РСЗО Смерч", - отметили в пресс-центре.

Подразделение выполнило задачу по скорости перемещению, развертыванию в соответствующем позиционном районе и в точности наведения.

В течение проверки провели замену нескольких позиционных районов.

"Результаты проверки свидетельствуют, что подразделения системы РСЗО Смерч готовы к применению, а военнослужащие хорошо обучены", - подчеркнули в пресс-центре.

Львовские десантники превратили в художественный экспонат часть реактивного снаряда от РСЗО Смерч, которыми российско-террористические войска обстреливали позиции сил АТО в Донбассе во время "горячей" фазы войны РФ против Украины.

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Теги: война в Донбассе., Сергей Наев, РСЗО, сводка оос, смерч
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