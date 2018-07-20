В Донбассе военные проверили боеготовность РСЗО Смерч: видео

В Донбассе военные проверили боевую готовность подразделений реактивной артиллерии, а именно РСЗО Смерч. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в Facebook.
"В начале июля по приказу командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева была осуществлена проверка боевой готовности подразделений реактивной артиллерии, а именно боевых расчетов РСЗО Смерч", - отметили в пресс-центре.
Подразделение выполнило задачу по скорости перемещению, развертыванию в соответствующем позиционном районе и в точности наведения.
В течение проверки провели замену нескольких позиционных районов.
"Результаты проверки свидетельствуют, что подразделения системы РСЗО Смерч готовы к применению, а военнослужащие хорошо обучены", - подчеркнули в пресс-центре.
Львовские десантники превратили в художественный экспонат часть реактивного снаряда от РСЗО Смерч, которыми российско-террористические войска обстреливали позиции сил АТО в Донбассе во время "горячей" фазы войны РФ против Украины.