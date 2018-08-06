В Запорожье 17-летняя на авто въехала в полицию и сбила пешеходов

Пьяный 27-летний владелец машины решил ночью научить несовершеннолетнюю водить

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В Запорожье 17-летняя, не имеющая водительских прав девушка за рулем автомобиля врезалась в служебное авто патрульной полиции, после чего наехала на двух пешеходов и попыталась скрыться с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья в Facebook.

ДТП произошло вчера, 5 августа, в 23:30 на перекрестке улиц Молодежная и Республиканская.

Автомобиль Daewoo Racer, совершивший ДТП, был остановлен экипажем патрульной полиции.

В полиции отметили, что за рулем авто находилась несовершеннолетняя девушка. Также в салоне был нетрезвый 27-летний мужчина, владелец автомобиля, который заявил, что пустил несовершеннолетнюю за руль, чтобы научить ее водить.

Этот мужчина, по данным правоохранителей, за последний год 6 раз привлекался к административной ответственности - только в июле 2018 года на него было составлено два протокола за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Пострадавшие пешеходы были госпитализированы со множественными переломами.

В Черновецкой области в результате столкновения трех автомобилей пострадали семь человек, водитель Opel скончался в реанимации. В отделе коммуникации полиции области сообщили, что все пострадавшие, в том числе и две несовершеннолетние девочки, госпитализированы с травмами различной тяжести.