Задержанный белорус рассказал о кадровых офицерах РФ в Донбассе

Задержанный также рассказал, что проходил специальную подготовку на территории Ростовской области в России

Реклама

Реклама

Недавно задержанный гражданин Беларуси, которого подозревают в участии в военных действиях на стороне боевиков в Донбассе в составе батальона "Сомали", подтвердил, что там проходили службу кадровые российские офицеры. Об этом белорус сказал в своих показаниях, видеозапись которых обнародовала СБУ.

"Могу подтвердить, что за то время, что я там служил, там проходили службу кадровые российские офицеры", - сказал он.

Задержанный также рассказал, что проходил специальную подготовку на территории Ростовской области в России.

Недавно в Украине задержали и арестовали гражданина Беларуси, который, по данным Генпрокуратуры, воевал на стороне боевиков террористической организации ДНР против украинских военных.