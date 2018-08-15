Задержанный белорус рассказал о кадровых офицерах РФ в Донбассе

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Задержанный также рассказал, что проходил специальную подготовку на территории Ростовской области в России

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Недавно задержанный гражданин Беларуси, которого подозревают в участии в военных действиях на стороне боевиков в Донбассе в составе батальона "Сомали", подтвердил, что там проходили службу кадровые российские офицеры. Об этом белорус сказал в своих показаниях, видеозапись которых обнародовала СБУ.

"Могу подтвердить, что за то время, что я там служил, там проходили службу кадровые российские офицеры", - сказал он.

Задержанный также рассказал, что проходил специальную подготовку на территории Ростовской области в России.

Недавно в Украине задержали и арестовали гражданина Беларуси, который, по данным Генпрокуратуры, воевал на стороне боевиков террористической организации ДНР против украинских военных. 

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Теги: Россия, Донбасс, сбу, офицер, белорус
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