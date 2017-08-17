Вятрович: Агентура РФ в Польше действует в благоприятной среде

Почему в Польше растут антиукраинские настроения, зачем Россия демонизирует Шухевича и Бандеру и как история становится элементом гибридной войны

Грантодателями проекта выступают российские олигархи. А мы понимаем, что российских олигархов, независимых от Путина, нет. Мы опасаемся, чтобы музей не стал аргументом, что украинцы были наибольшими антисемитами

Очевидно, в Польше будут усиливаться какие-то ностальгические настроения за потерей территорий. А мы знаем, что от ностальгических настроений недалеко до реваншистских

Мы в ближайшее время можем стать свидетелями тихой оккупации Беларуси, а это означает, что российские танки впритык подойдут к польской территории. В такой ситуации надо думать о сотрудничестве с Украиной, а не искать страницы истории, которые нас разделяют

Это война, в том числе, и за идентичность. Или создается украинская национальная проевропейская идентичность, или возрождается просоветская, пророссийская идентичность. То, что в Украине остались островки советского в Донбассе и Крыму, и позволило Путину реализовать агрессию против Украины

Чем мы отличаемся от России, что нам не нравится в России? Там отсутствует свобода. Там возвеличивается Сталин как эффективный менеджер. Убийство десятков миллионов людей - это, оказывается, эффективный менеджмент