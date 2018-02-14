"Я готов возглавить ЦИК". Интервью с кандидатом Тимошенко

Кандидат в ЦИК от Батькивщины Андрей Евстигнеев - о своих деньгах, Батькивщине, Юлии Тимошенко и реформе Центризбиркома

Несколько лет от президента ждали внесения представления в Раду на новых членов Центральной избирательной комиссии. В 2014 году парламент назначил двух членов ЦИК Екатерину Березюк (Махницкую) и Олега Диденко. На этом кадровые изменения в ЦИК завершились. В 2016 году появился первый полный список лиц для изменения всего состава комиссии, включая главу Михаила Охендовского. Тогда представление не дошло до парламента. 23 января президент пригласил спикера Андрея Парубия для передачи обновленного списка. Однако документ еще несколько недель пролежал на Банковой. Президент заявил, что представленные им фамилии согласованы между фракциями. Но о представителях Батькивщины и Оппоблока забыли. Зато людей, поданых от имени главы государства, вместе с лояльными лицами в представлении оказалось от шести до восьми человек.

Батькивщина выдвинула в ЦИК 36-летнего адвоката и преподавателя столичного КНУ Андрея Евстигнеева. Юриста со второй попытки включили в представление президента. И документ наконец дошел до парламента 5 февраля. Евстигнеев не является членом партии, однако в Батькивщине он хорошо известен. Последние несколько лет помогает депутату Борису Тарасюку. Именно экс-министр МИД рекомендовал его в состав ЦИК. Партия неоднократно привлекала Евстигнеева к выборам на разных уровнях. В прошлом году Евстигнееву удалось заработать более 3 миллионов гривень, в основном на консультировании по налоговым рискам. Адвокат утверждает, что далеко не вся сумма является чистой прибылью. Претендент в состав ЦИК живет в однокомнатной съемной квартире и не хочет заводить facebook-страницу "по соображениям профессиональной этики".

Центральная избирательная комиссия - ключевое звено в теневых схемах на выборах всех прошедших лет. Именно ЦИК большинством голосов утверждает результаты выборов. Власть традиционно назначала в ЦИК "своих", ведь именно на уровне Центризбиркома можно прикрывать нарушения избирательного процесса в регионах. Юлия Тимошенко - как один из главных оппонентов Петра Порошенко на будущих выборах - заинтересована в своих людях в ЦИК как никто другой. LIGA.net уже писала детально о каждом кандидате ЦИК (Личные юристы и доверенные лица. Что известно о кандидатах в ЦИК). В этом интервью выдвиженец Батькивщины рассказал, почему именно он должен возглавить ЦИК и что планирует делать.

- Вы не прошли в Верховный суд, но сохраняете шанс попасть в апелляционные суды. Зачем вы согласились стать кандидатом в ЦИК?

- Это был первый конкурс, в котором я принял участие, и я получил полезный опыт. Отмечу, что мне подтвердили способность осуществлять правосудие в Верховном суде, но места в суде для меня не хватило. Этот этап завершился. Судьи назначены, а моя история изменилась. Другие должности не были столь интересны, чтобы отказываться от моей профессиональной деятельности. Я занимаюсь адвокатской практикой, наукой и предпринимательской деятельностью. Последнее заключается в консультировании бизнеса по вопросам налогов.

- Консультируете, как обмануть налоговиков?

- Нет, я консультирую по уменьшению рисков претензий со стороны государства, и каким образом обосновывать свою позицию во время налоговых проверок. Защищаю людей в судах в этой области.

- С какими западными компаниями работали?

- Есть одна аудиторская и юридическая компания с немецкими корнями, с которой мы третий год развиваем украинский офис. Она работает на постсоветском пространстве и в странах ЕС. Сейчас очень много инвесторов, которым интересна Украина, но они с опаской относятся к нашему инвестиционному климату. Этот офис делается с прицелом на будущее. В Украине - сложность разрешительных процедур, которыми власть привыкла злоупотреблять. Непредсказуемость налоговой политики и быстрые изменения законодательства. Рейдерство.

- По вашим словам, получается, что вам ближе должность Насирова, чем должность в ЦИК.

- Нет. ЦИК также для меня интересный и важный орган. Моя работа там необходима для того, чтобы потом другие госучреждения возглавили люди, делегированные народом. Как непосредственно после честных выборов парламента или косвенно - в результате новых назначений в эти органы после выборов.

- Вы готовы бросить свою работу ради этого?

- С ноября месяца мне пришлось много размышлять об этом, с тех пор, как появилось предложение пойти в состав ЦИК. Ощущение собственной пользы на этом посту перевесили ограничения, связанные с запретом заниматься консультированием. Если назначение произойдет. В ЦИК можно получить моральное удовлетворение от работы. Также в комиссии конкурентная зарплата, сопоставима с моим нынешним заработком.

- О какой сумме идет речь?

- Я точных сумм не знаю, но если открыть декларации членов ЦИК, то меньше 50 тысяч гривень в месяц никто не декларировал. И у меня есть небольшие сбережения ( по данным декларации - 35 тысяч долларов - ред).

- Вы несколько раз упоминали о своей открытости, но почему вас невозможно найти в Facebook?

- У меня там нет личной страницы. Не вижу в этом необходимости. Ведение своего профиля требует много времени и отвлекает. И я не хотел бы давать возможность кому-то разыскивать компромат и углубленно меня изучать. К сожалению, у нас часто любят искажать информацию.

- У вас есть враги?

- Надеюсь, что нет. Есть оппоненты моих клиентов, которых я консультирую. Мне нечего скрывать. Я плачу все налоги и веду образ жизни, соответствующий моим доходам.

- В декларации указано, что у вас под Киевом есть земельный участок.

- Да, это 12 соток в Броварском районе для садоводства. Я его получил в порядке приватизации. Каждый гражданин имеет право получить такой участок. Нужно обратиться в орган приватизации с заявлением. Я обратился к Броварской райгосадминистрации. Давно там был. Сейчас нет возможности к ней добраться - участок находится в поле за селом, там где нет нормальной дороги.

- У вас еще есть акции швейной фабрики.

- Получил их еще в результате так называемой "ваучерной приватизации". Я ни копейки не получал дивидендов. Количество моих акций составляет менее 0,1% от уставного капитала. Это ничто. Но, если оно формально есть, то надо указывать в декларации. Их рыночная стоимость настолько мала, что мне дороже потратить время на их продажу.

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- Кого кроме вас рассматривала Батькивщина?

- По моей информации, за последнее время рассматривали только одного человека.

- Кто выступил вашим протеже в партии?

- В ноябре я приходил в Верховную Раду. Там я встретился с Борисом Ивановичем (Тарасюком - ред). Помню, что тогда к нам подошел Иван Крулько. Мы пообщались, и кто-то из них меня спрашивает: хочу ли я стать кандидатом в ЦИК от Батькивщины. Это неожиданно.

- За вашу кандидатуру голосовала фракция?

- На той же неделе после разговора с Крулько и Тарасюком, меня позвали в здание под куполом на заседание фракции. Оно проходило в небольшой комнате, которая вмещала до 30 человек. Там собрался почти весь состав. Депутаты спрашивали, осознаю ли я, что это за работа, какие есть риски воздействий и давления от лиц, которые будут критиковать работу ЦИК.

- Юлия Тимошенко была на этой встрече, какие вопросы она озвучила?

- Юлия Владимировна присутствовала в телефонном режиме, но вопросов не задавала. Александра Кужель спросила, есть ли внутренний стержень, как у Тарасюка. Я ответил, что не подведу. Насколько я знаю, мое выдвижение поддержали единогласно.

- После утверждения кандидатом удалось пообщаться с Тимошенко?

- Чтобы подробно поговорить, то нет. Фракция понимает, что рекомендация на членство не означает, что назначение состоится.

- Вопросы о Тимошенко возникли, потому что на пресс-конференции она вас детально характеризовала. Теперь очевидно, что она опиралась не на собственный опыт.

- Мне трудно сказать, на чей опыт опирается Юлия Владимировна, но уверен, что она обладает необходимой информацией, чтобы так говорить о моей кандидатуре. Я всегда оцениваю себя критично, возможно люди со стороны могут меня лучше оценить по моей деятельности.

- 23 января президент должен был передать Парубию представление на членов ЦИК, но вашей фамилии там не оказалось. Почему?

- Я думал, что это представление появится к новому году. Об этом заявлял спикер и другие политики. Мне не было известно, что меня включат позже. О переговорах фракции с Банковой по моей кандидатуре я ничего не слышал.

- Что вы сделали, когда ваша фамилия не появилась?

- Я позвонил Тарасюку и Крулько поинтересоваться, что они собираются делать. Меня заверили, что реакция будет. На следующий день Юлия Тимошенко вышла на пресс-конференцию (Тимошенко потребовала у президента включить Евстигнеева в представление на должность в ЦИК, - ред).

- Ваша кандидатура появилась в представлении президента от 5 февраля, как вы думаете, кто на него повлиял?

- Я слышал, что на Банковой считали, будто они рассмотрели предыдущую кандидатуру от Батькивщины и уже не рассматривали мою, но все-таки вернулись к ней. Формальных нарушений здесь нет, закон о ЦИК четко не разъясняет процедуру формирования перечня кандидатов. Фракции предлагают, а далее президент определяется. Это позволяет ему корректировать свою позицию. Хотя международные организации указывают на необходимость соблюдения пропорционального представительства в ЦИК.

- Вы интересовались как проголосуют за вас депутаты из разных фракций?

- Рано говорить о поддержке в зале. Мои документы от Администрации президента только в понедельник пошли на спецпроверку. После проверки всех кандидатов, представление должен рассмотреть профильный комитет и только потом вынести на голосование.

- Если к голосованию вашу фамилию снова потеряют?

- Мне нечего терять. Я благодарен, что меня уже оценили, как специалиста и рекомендовали на должность в ЦИК.

- Как вы обеспечите независимость от политической силы, если вы попадете в ЦИК?

- Мне здесь просто, потому что фракция просила меня только об одном - соблюдать законность. ЦИК - это коллегиальный орган, глава не принимает решения единолично. Коллегиальность - это также юридическая гарантия баланса внутри комиссии.

- С кем из кандидатов в ЦИК вы знакомы?

- Я хорошо знаю коллегу по университету Ольгу Лотюк. Ее выдвинул Блок Петра Порошенко. Слышал о выдвиженце из Самопомощи Евгении Радченко, как об известном специалисте в избирательной сфере. О Татьяне Слипачук знаю, как об адвокате. Наверное, все.

- Состав ЦИК, который может сформироваться, вы бы назвали профессиональным?

- Я не имел возможности пообщаться со всеми кандидатами, но пока мое впечатление - состав может быть профессиональным.

- Кто мог бы занять руководящие должности в ЦИК?

- Это решение комиссии. Когда об этом спросили кандидатов, то никто из них не сказал, что он не хочет возглавить ЦИК. Каждый заявил, что при необходимости у него есть такие амбиции. В случае, если коллеги сочтут, что я заслуживаю занимать эти должности - я не откажусь. Хотел бы отметить, что председатель и заместители ЦИК имеют также один голос, как и рядовые ее члены. Они выступают больше в качестве организаторов работы, чем управленцами.

- Крулько и Тарасюк намекали вам, кого следует поддержать на председателя ЦИК?

- Абсолютно нет. Я думаю, для фракции не имеет значения, кто там займет руководящие должности.

- Что бы вы изменили в работе ЦИК в случае избрания?

- Наше избирательное законодательство не такое уж плохое. Прежде всего, его нужно эффективно применять и исправить некоторые направления. Например, ЦИК имеет право решать избирательные споры, но у меня есть сомнения, что это сейчас активно используется. У ЦИК есть контрольные функции и он может приостанавливать полномочия членов территориальных комиссий. Эти полномочия также не применяется эффективно.

Есть хороший пример. В Одесской области ТИК дважды не выполнила решения суда, которым обязывал ее зарегистрировать кандидата на выборы общины. ЦИК достаточно четко не отреагировал на это нарушение. Центризбирком также должен больше времени уделять толкованию избирательного законодательства, что также является его функцией.

Кроме того, я за то, чтобы ЦИК занимался внедрением электронных технологий - оперативное установление результатов выборов и привлечения большего числа избирателей. Молодежь, которая не ходит на выборы, могла бы голосовать онлайн.

- Это можно сделать до следующих выборов в 2019?

- Нет, но теоретически это можно сделать со временем. Технически, я не могу вам ответить, так как я этим пока не интересовался. Если нас поддержат, главное будет в том, чтобы наладить командную работу.

- Какая избирательная система парламентских выборов нужна Украине?

- Пропорциональна с открытыми списками. Далее нужно провести содержательную дискуссию, какая именно модель открытых списков должна быть.

- Как вы прокомментируете инициативу Охендовского предоставить участковым комиссиям право передавать результаты сразу в ЦИК без участия территориальных комиссий?

- Не против, если есть такая техническая возможность.

- Когда будет голосование в Верховной Раде по составу ЦИК?

- Если опираться на высказывания политиков, то до конца февраля. В экспертной среде высказывают позицию, что в середине марта - мне тоже так кажется.

- Оппозиционный блок должен быть представлен в ЦИК?

- Я согласен с позицией Батькивщины. Считаю, что все парламентские силы должны иметь своего представителя в ЦИК.

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