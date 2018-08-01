Аттракцион щедрости: киевлянин оплачивал проезд пассажирам метро

Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

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На одной из станций киевского метрополитена мужчина пропускал пассажиров по своему проездному

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В столичном метрополитене во вторник, 31 июля, киевлянин предлагал пассажирам оплатить их проезд. Со словами "Сегодня акция", "Проходите, сегодня бесплатно" он прикладывал свой проездной к турникетам, чем и воспользовались несколько пассажиров. Соответствующее видео размещено на странице Kyiv Live в Facebook.

Сотрудница метрополитена пыталась препятствовать ему, утверждая, что он не имеет права пропускать по своему проездному других пассажиров. Она ссылалась на инструкцию и блокировала турникеты. На что организатор "акции" возражал, что он оплатил поездки на проездном и имеет право распоряжаться ими по своему усмотрению.

"Просто проездной заканчивается, надо ж хотя бы по пять гривень запустить всех", - пояснял он свои действия.

Вчера в пресс-службе столичной подземки сообщали о запасливом киевлянине, который принес на обмен 2300 жетонов.

Проезд в киевском метрополитене и наземном транспорте с 14 июля подорожал с 5 грн. до 8 грн.