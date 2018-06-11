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11.06.2018, 20:07

Догхантер Святогор арестован на два месяца

Догхантер Святогор арестован на два месяца - Фото
Алексей Святогор Фото: скриншот с видео

Алексея Святогора задержали у него дома 8 июня

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Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения догхантеру Алексею Святогору в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Антон Геращенко.

"Живодер Алексей Святогор уже едет по дороге в Лукьяновское СИЗО", - написал он.

8 июня 2018 года находившийся в розыске догхантер Алексей Святогор был задержан у себя дома в Киеве. Его подозревают по ч. 2 и ч. 3 ст. 300 УК (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости).

Догхантеры — самоназвание лиц, которые по собственной инициативе занимаются отстрелом или отравлением безнадзорных собак в населенных пунктах.

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Теги: догхантер
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