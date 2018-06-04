Формула-1: пилот Ferrari примет участие в шоу Киева

Фото: ua.motorsport.com

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Показательный дрифт Марка Жене начнется на Контрактовой площади в 12:00

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Шоу с участием всемирно известного пилота Формулы-1 команды Ferrari Марка Жене состоится в Киеве 16 июня. Об этом сообщает motorsport.com.

Показательный дрифт Жене начнет в 12:00 на Контрактовой площади.

Организаторы отметили, что для посетителей шоу подготовили конкурсы, которые дадут шанс проехаться на реальной Ferrari с Марком Жене.

Запланировано также выступление мотобайков и велобайков, концерт, подготовлены зоны инноваций, виртуальной реальности, детская развлекательная зона и фотозона.

8 марта для посетителей открылся 88-й международный Женевский автосалон.