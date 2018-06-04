Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
04.06.2018, 10:59

Формула-1: пилот Ferrari примет участие в шоу Киева

Формула-1: пилот Ferrari примет участие в шоу Киева - Фото
Фото: ua.motorsport.com

Показательный дрифт Марка Жене начнется на Контрактовой площади в 12:00

Реклама
Реклама

Шоу с участием всемирно известного пилота Формулы-1 команды Ferrari Марка Жене состоится в Киеве 16 июня. Об этом сообщает motorsport.com.

Показательный дрифт Жене начнет в 12:00 на Контрактовой площади.

Организаторы отметили, что для посетителей шоу подготовили конкурсы, которые дадут шанс проехаться на реальной Ferrari с Марком Жене.

Запланировано также выступление мотобайков и велобайков, концерт, подготовлены зоны инноваций, виртуальной реальности, детская развлекательная зона и фотозона.

8 марта для посетителей открылся 88-й международный Женевский автосалон.

Читайте также
Тема дня. Перестрелка в Киеве: соучредители не поделили бизнес 29.01.2018Смог над Киевом. Чем опасен и что делать 03.09.2015
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: киев, Формула-1, Марк Жене
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
На Крещатике монтируют фан-зону к финалу Лиги чемпионов: фото
Киев На Крещатике монтируют фан-зону к финалу Лиги чемпионов: фото
СМИ: В Киеве упавшим с крыши железным листом травмирована женщина
Киев СМИ: В Киеве упавшим с крыши железным листом травмирована женщина
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 