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17.08.2018, 16:13

Минобороны предупреждает: в Киеве прогремят артиллерийские салюты

Минобороны предупреждает: в Киеве прогремят артиллерийские салюты - Фото
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

В рамках репетиции военного парада ко Дню Независимости в течение трех дней планируется запуск салютов

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Вечером 18, 20 и 22 августа в Киеве во время репетиции парада войск по случаю Дня независимости прозвучат артиллерийские салюты. О таком предупреждении Минобороны сообщает пресс-служба КГГА.

В связи с празднованием 27-й годовщины независимости Украины салюты будут выпущены с огневой позиции на Трухановом острове, всего планируется произвести десять залпов.

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Вечером 16 августа на Крещатике состоялась репетиция военного парада. Ранее прохождение военных и боевой техники отрабатывали на взлетной полосе ГП Антонов.

Смотрите фоторепортаж: Под палящим солнцем на взлетной полосе: репетиция военного парада

Парад состоится 24 августа в Киеве на улице Крещатик и Майдане Независимости. В нем примут участие 4500 военнослужащих разных родов войск при 250 единицах техники. По Крещатику пройдут 24 парадных расчета подразделений ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, СБУ и других структур.

15 иностранных партнеров, преимущественно страны-члены НАТО, подтвердили, что примут участие в торжествах.

Впервые в этом году на параде будет идти "коробка" женщин-военнослужащих. Также на параде будет звучать марш украинских националистов "Зродились ми великої години", которому более 80 лет.

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Теги: военный парад, день независимости, артиллерийский салют
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