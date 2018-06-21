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21.06.2018, 13:37

На метро Академгородок задержан мужчина с гранатой и патронами

На метро Академгородок задержан мужчина с гранатой и патронами - Фото
Фото: kyiv.npu.gov.ua

По данным полиции метрополитена, в рюкзаке подозрительного пассажира оперативники выявили гранату РГД-5 с запалом, дымовые шашки и несколько патронов

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На станции киевского метро «Академгородок» плицейские обнаружили у мужчины гранату, дымовые шашки и патроны. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Внимание полицейских привлек мужчина с рюкзаком. При проверке документов и содержания рюкзака правоохранители обнаружили предметы, похожие на боеприпасы, и вызвали следственно-оперативную группу.

"В рюкзаке подозрительного пассажира оперативники выявили гранату РГД-5 с запалом, дымовые шашки и несколько патронов", - сообщил начальник управления полиции в метрополитене ГУ НП в Киеве Виталий Быков.

Обнаруженные предметы изъяли и направили на экспертизу.

Мужчина сейчас дает показания, он - житель Киевской области, 1995 года рождения. Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что двое жителей села Великая Солтановка Васильковского района Киевской области подорвались на гранате во время прямой трансляции в соцсети.

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Теги: метро, граната РГД-5, граната, киевское метро
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