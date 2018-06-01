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01.06.2018, 16:41

Наезд авто полиции на мальчика в Киеве: следствие поручили СБУ

Наезд авто полиции на мальчика в Киеве: следствие поручили СБУ - Фото
Фото: скриншот видео

Прокуратура поручила МВД провести служебное расследование по факту ДТП

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Расследованием дела о вчерашнем ДТП на проспекте Григоренко в Киеве с участием автомобиля Нацполиции, в котором пострадал подросток, будет заниматься столичное управление СБУ. Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры, которая обеспечивает процессуальное руководство в этом производстве.

Происшествие предварительно квалифицировано как нарушение правил дорожного движения, повлекшее телесное повреждение средней тяжести (ч. 1 ст. 286 УК).

Прокуратура поручила МВД провести служебное расследование по факту ДТП. Также следствие будет просить суд разрешить проведение ряда экспертиз.

31 мая 2018 года в Дарницком районе Киева полицейский автомобиль, выполнявший спецзадание, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 13-летнего мальчика на велосипеде. Подростка госпитализировали с телесными повреждениями. Тест на алкоголь показал, что находившиеся в авто полицейские в момент ДТП были трезвыми. По данному факту открыто уголовное дело.

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Теги: ДТП в Киеве, полиция, полицейский автомобиль, расследование дтп, наезд на ребенка
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