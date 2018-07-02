Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
02.07.2018, 12:28

Селфи опасно для жизни: киевлянка позируя сорвалась с недостроя

Селфи опасно для жизни: киевлянка позируя сорвалась с недостроя - Фото
Фото: Киев Оперативный

Девушка упала с недостроенного здания, пытаясь сделать фотографию себя самой

Реклама
Реклама

В Киеве девушка, позируя на краю недостроенного здания для фотографии, упала на этаж ниже, разбив голову. Об этом сообщает Киев. Оперативный

Согласно сообщению, компания молодых людей полезла на недострой, расположенный напротив улицы Андреевской, чтобы сделать фотографии с ночным видом.

Инцидент произошел 1 июля.

Отмечается, что киевлянка потеряла сознание, ударившись головой. Ее срочно госпитализировали. 

25 июня сообщалось, что в индийском штате Гоа спасатели запретили туристам делать селфи на некоторых пляжах.

Читайте также
Тема дня. Перестрелка в Киеве: соучредители не поделили бизнес 29.01.2018Смог над Киевом. Чем опасен и что делать 03.09.2015
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: киев, селфи, фотография, неудачное селфи
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Киеве сняли на видео пушистого злодея: ел колбасу с прилавка
Киев В Киеве сняли на видео пушистого злодея: ел колбасу с прилавка
На Багамах взорвался катер с туристами: видео
Мир На Багамах взорвался катер с туристами: видео
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 