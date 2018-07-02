Селфи опасно для жизни: киевлянка позируя сорвалась с недостроя

Фото: Киев Оперативный

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Девушка упала с недостроенного здания, пытаясь сделать фотографию себя самой

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В Киеве девушка, позируя на краю недостроенного здания для фотографии, упала на этаж ниже, разбив голову. Об этом сообщает Киев. Оперативный.

Согласно сообщению, компания молодых людей полезла на недострой, расположенный напротив улицы Андреевской, чтобы сделать фотографии с ночным видом.

Инцидент произошел 1 июля.

Отмечается, что киевлянка потеряла сознание, ударившись головой. Ее срочно госпитализировали.

25 июня сообщалось, что в индийском штате Гоа спасатели запретили туристам делать селфи на некоторых пляжах.