Трубы и дожди: известна причина подтопления раскопок на Почтовой

Фото: Сергей Гусовский/ Facebook

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В киевском водоканале объяснили, что возникла трещина - подобные аварии обычное дело для старых труб

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Причина подтоплений раскопок на Почтовой площади - трещина в заглушке водовода. Об этом сообщили в пресс-службе Киевводоканала.

Воду откачали, а ремонтные работы должны пройти ночью - сейчас это невозможно из-за активного дорожного движения.

Подобные порывы труб происходят около 30 раз в день, рассказала глава информационного управления водоканала Виктория Яковлева Радио Свобода. Она отметила, что вода продолжает сочиться через грунт, потому что было много дождей. К тому же плохо работает дренажная система и вода не отводится сразу в канализацию, как нужно.

Подтапливать раскопки начало в ночь на 9 августа. Сегодня активисты перекрыли территорию вокруг раскопок, требуя решить ситуацию.

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5 июля Верховная Рада приняла решение по созданию музея на Почтовой площади в Киеве.