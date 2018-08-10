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10.08.2018, 15:23

Трубы и дожди: известна причина подтопления раскопок на Почтовой

Трубы и дожди: известна причина подтопления раскопок на Почтовой - Фото
Фото: Сергей Гусовский/ Facebook

В киевском водоканале объяснили, что возникла трещина - подобные аварии обычное дело для старых труб

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Причина подтоплений раскопок на Почтовой площади - трещина в заглушке водовода. Об этом сообщили в пресс-службе Киевводоканала. 

Воду откачали, а ремонтные работы должны пройти ночью - сейчас это невозможно из-за активного дорожного движения. 

Подобные порывы труб происходят около 30 раз в день, рассказала глава информационного управления водоканала Виктория Яковлева Радио Свобода. Она отметила, что вода продолжает сочиться через грунт, потому что было много дождей. К тому же плохо работает дренажная система и вода не отводится сразу в канализацию, как нужно. 

Подтапливать раскопки начало в ночь на 9 августа. Сегодня активисты перекрыли территорию вокруг раскопок, требуя решить ситуацию.

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5 июля Верховная Рада приняла решение по созданию музея на Почтовой площади в Киеве. 

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Теги: киевводоканал, почтовая площадь, подтопление, прорыв
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