Центр Киева блокирован, пробки 8-9 баллов: какие улицы объезжать

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В центре Киева значительно затруднено движение автотранспорта

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В центре Киева значительно затруднено движение автотранспорта. В правительственном квартале проехать не возможно. Об этом свидетельствуют данные онлайн карты Google.

Автомобилем не проехать по улице Грушевского от станции метро Арсенальная и до Крещатика. Также движение затруднено на самом Крещатике до Бессарабской площади, на улицах Бассейной, Михайловской, Шелковичной, Садовой, Липской, Институтской.

Стоят авто и на Парковой дороге, алее Героев Крут, а также улице Московская.

Помимо этого отмечаются трудности с трафиком по улице Телигы из-за ремонта части дороги в направлении Подольского района.

Пробки можно наблюдать на проспекте Победы, Воздухофлотском, по улицам Борщаговская, Жилянская, Льва Толстого, Саксаганского, а также на Скоропадского, на проспекте Леся Курбаса, Академика Паллабина.

На Набережном шоссе авария в сторону Северного моста, между станцией метро Днепр и Почтовой площадью. Также движение затруднено по мосту Патона в сторону Печерского района из-за ремонтных работ. На Набережном шоссе перед съездом на мост Потона также авария.

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Правительственный квартал с 6:00 утра 11 июля блокирован протестующими владельцами авто на еврономерах.