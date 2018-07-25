В Киеве из-за пожара эвакуировали 26 человек: видео

В Киеве на улице Саксаганского загорелся старый дом. Об этом говорится в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook.
На место происшествие прибыли сотрудники КАРС "Киевская служба спасения", ГСЧС, патрульная полиция, аварийная служба газа и скорая помощь. Предварительно, пожар начался в серверном помещении.
Из-за сильного задымления трех верхних этажей с дома эвакуировали 26 человек. Вскоре огонь полностью уничтожил здание.
Информация о пострадавших уточняется. Специалисты устанавливают причину возгорания.
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Ранее в Греции на окраинах Афин вспыхнули крупные пожары, в которых как минимум 50 человек погибли и еще 104 госпитализированы с ожогами. Многие из них находятся в тяжелом состоянии.