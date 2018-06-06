В Киеве на пешеходном переходе автобус сбил женщину насмерть

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По словам водителя маршрутки, он не заметил пешехода

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В Оболонском районе автобус сбил женщину на пешеходном переходе. Пассажиры автобуса не пострадали. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Следственно-оперативная группа установила, что около 20:00 маршрутка поворачивала вправо со стороны Московского моста в направлении Оболонского проспекта и на пешеходном переходе сбила женщину.

По словам водителя, он не заметил пешехода. От полученных травм женщина умерла на месте аварии. Во время ДТП в салоне автобуса находились два пассажира, они не пострадали.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Следователи назначили судебные экспертизы, а также изымают видеозаписи с камер наблюдения для установления обстоятельств и механизма ДТП.

31 мая 2018 года в Дарницком районе Киева полицейский автомобиль, выполнявший спецзадание, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 13-летнего мальчика на велосипеде. Подростка госпитализировали с телесными повреждениями. Тест на алкоголь показал, что находившиеся в авто полицейские в момент ДТП были трезвыми.