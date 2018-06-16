В Киеве "заминировали" пять станций метро

Фото: LIGA.net

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В полиции сообщили, что звонок о минировании поступил сегодня в 22:14

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Полиция проверяет информацию о заминировании нескольких станций метро Киева. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

"Поступила информация о заминировании станций Майдан и Крещатик", - отметила сотрудник метро.

Позже в полиции уточнили, в 22:14 на 102 позвонил мужчина и сообщил о заминировании станций метрополитена Майдан Незалежности, Площадь Льва Толстого, Крещатик, Золотые Ворота и Театральная.

На место направили кинологов и взрывотехников. Проводится проверка.

10 октября 2017 года в Киеве после анонимного звонка о якобы минировании закрыли на вход и выход станцию метро Вокзальная.