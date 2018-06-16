В Киеве "заминировали" пять станций метро

Полиция проверяет информацию о заминировании нескольких станций метро Киева. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.
"Поступила информация о заминировании станций Майдан и Крещатик", - отметила сотрудник метро.
Позже в полиции уточнили, в 22:14 на 102 позвонил мужчина и сообщил о заминировании станций метрополитена Майдан Незалежности, Площадь Льва Толстого, Крещатик, Золотые Ворота и Театральная.
На место направили кинологов и взрывотехников. Проводится проверка.
10 октября 2017 года в Киеве после анонимного звонка о якобы минировании закрыли на вход и выход станцию метро Вокзальная.