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15.06.2018, 10:33

В Киеве во время непогоды ветка дерева убила женщину

В Киеве во время непогоды ветка дерева убила женщину - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным полиции, 34-летняя жительница Сумской области получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте

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В Киеве во время непогоды ветка дерева смертельно травмировала женщину. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Трагический инцидент произошел на улице Голосеевской.

Вечером в дежурную часть Голосеевского управления полиции поступило сообщение о несчастном случае: на женщину упало дерево и смертельно травмировало ее.

Установлено, что две родственницы направлялись домой, когда в это время в результате грома откололась ветка дерева и упала на одну из них. Пострадавшая получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте. Погибшей оказалась 34-летняя жительница Сумской области.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства данного случая и общаются со свидетелями с целью предоставления правовой квалификации события.

 

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Теги: ветка, киев, женщина, дерево, ветка дерева
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