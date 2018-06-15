В Киеве во время непогоды ветка дерева убила женщину

В Киеве во время непогоды ветка дерева смертельно травмировала женщину. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Трагический инцидент произошел на улице Голосеевской.
Вечером в дежурную часть Голосеевского управления полиции поступило сообщение о несчастном случае: на женщину упало дерево и смертельно травмировало ее.
Установлено, что две родственницы направлялись домой, когда в это время в результате грома откололась ветка дерева и упала на одну из них. Пострадавшая получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте. Погибшей оказалась 34-летняя жительница Сумской области.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства данного случая и общаются со свидетелями с целью предоставления правовой квалификации события.