В киевском метро полицейский применил дубинку к пассажиру: видео

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В подписи к видео говорится, что пассажира избили якобы за пересечение желтой линии

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На станции "Контрактовая площадь" полицейский применил спецсредство к неизвестному мужчине. Соответствующее видео опубликовано в паблике Kyiv Live в Facebook.

В подписи к видео говорится, что пассажира избили якобы за пересечение желтой линии. Достоверно причина действий полицейского неизвестна. В пресс-службе полиции Киева корреспонденту … сказали, что выясняют информацию об инциденте на станции "Контрактовая площадь".

Ранее прокуратура Харьковской области начала расследование по факту избиения полицейскими мужчины на станции "Харьков-Пассажирский".