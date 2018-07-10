Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
10.07.2018, 17:50

В киевском метро полицейский применил дубинку к пассажиру: видео

В киевском метро полицейский применил дубинку к пассажиру: видео - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В подписи к видео говорится, что пассажира избили якобы за пересечение желтой линии

Реклама
Реклама

На станции "Контрактовая площадь" полицейский применил спецсредство к неизвестному мужчине. Соответствующее видео опубликовано в паблике Kyiv Live в Facebook.

В подписи к видео говорится, что пассажира избили якобы за пересечение желтой линии. Достоверно причина действий полицейского неизвестна. В пресс-службе полиции Киева корреспонденту … сказали, что выясняют информацию об инциденте на станции "Контрактовая площадь".

Ранее прокуратура Харьковской области начала расследование по факту избиения полицейскими мужчины на станции "Харьков-Пассажирский".

Читайте также
Тема дня. Перестрелка в Киеве: соучредители не поделили бизнес 29.01.2018Смог над Киевом. Чем опасен и что делать 03.09.2015
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: полиция, метро, избиение, контрактовая площадь, дубинка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Черновцах расследуют избиение полицейским несовершеннолетнего
Происшествия В Черновцах расследуют избиение полицейским несовершеннолетнего
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
 