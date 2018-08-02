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02.08.2018, 11:16

Загрязнение воздуха в Киеве: медики рассказали, что нужно делать

Загрязнение воздуха в Киеве: медики рассказали, что нужно делать - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Медики рекомендуют гулять подальше от трасс и не забывать об обильном питье

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В связи с накоплением вредных примесей в приземном слое воздуха столицы медики советуют пока воздержаться от прогулок возле трасс и больше пить воды. Об этом сегодня LIGA.net сообщил семейный врач поликлиники Святошинского района №1 Павел Смалько.

"Гулять можно в парках, но далеко от дорог до 11:00 и после 16:00", - сказал врач.

По его словам, нельзя забывать об обильном питье. "Взрослому необходимо минимум в сутки выпивать два литра воды, ребенку 10 лет 1-1,5 литра. При этом нужно следить за диурезом(мочиться несколько раз, - ред), почки должны работать", - уточнил он.

Он предупредил, что после прогулок, когда на улице очень жарко, желательно не находиться в комнате или офисе, где из-за кондиционера отмечается резкий перепад температуры.

"Когда на улице под +40 градусов, нельзя ставить +20 градусов. Ребенку желательно быть в соседней комнате, не под кондиционером», - уточнил врач.

По сообщению Укргидрометцентра, до 3 августа в Киеве будут наблюдаться метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в воздухе.

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Теги: Павел Смалько, врач, загрязнение воздуха
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