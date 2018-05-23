Финал ЛЧ: общественный транспорт Киева временно сменит маршруты

В ночь на 27 мая работа транспорта будет продлена на 3 часа на маршрутах, проходящих возле станций метрополитена, после прохождения последних поездов

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В связи с подготовкой к финалу Лиги чемпионов УЕФА и, как следствие, ограничением движения на отдельных участках улиц Киева 25-27 мая общественный транспорт столицы будет курсировать по измененным маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия Киевпастранс, опубликовав соответствующие схемы.

Отмечается, что с 20:00 25 мая до 06:00 27 мая с изменениями в маршрутах будут курсировать автобусы №№5, 20, 24, 55, 69, 114, 118, 137Н и троллейбусы №№3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 40, 91Н, 93Н.

Также в ночь на 27 мая работа общественного транспорта будет продлена на три часа на маршрутах, проходящих возле станций метрополитена, после прохождения последних поездов метро. Речь идет о троллейбусах №№5к, 7к, 8, 9, 12к, 14к, 18, 23, 24, 26, 30, 32, 37, 38, 40к, 41, 50; трамваях №№1, 3, 8, 12, 14, 28; автобусах №№17, 20к, 21, 23, 33, 33т, 37, 45, 46, 48, 51, 53, 55к, 62, 69к, 72, 99, 101, 102, 104, 114а; маршрутных такси №№150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 234, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537,548, 550, 586.

24 мая 2018 года на киевском стадионе Динамо состоится финал Лиги чемпионов УЕФА среди женщин, в котором сразятся немецкий "Вольфсбург" и французский "Лион". А 26 мая на столичном Олимпийском пройдет финальный матч мужской ЛЧ "Реал Мадрид" – "Ливерпуль".

21 мая Нацполиция опубликовала карту ограничений движения транспорта в центре Киева на время проведения финала Лиги чемпионов.

Схемы: kpt.kiev.ua