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20.06.2018, 15:07

В киевском метро появятся правила от Facebook-персонажа Гуся

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В киевском метро появятся правила от Facebook-персонажа ГусяВ киевском метро появятся правила от Facebook-персонажа ГусяВ киевском метро появятся правила от Facebook-персонажа ГусяВ киевском метро появятся правила от Facebook-персонажа ГусяВ киевском метро появятся правила от Facebook-персонажа ГусяВ киевском метро появятся правила от Facebook-персонажа ГусяВ киевском метро появятся правила от Facebook-персонажа ГусяВ киевском метро появятся правила от Facebook-персонажа ГусяВ киевском метро появятся правила от Facebook-персонажа ГусяВ киевском метро появятся правила от Facebook-персонажа ГусяВ киевском метро появятся правила от Facebook-персонажа ГусяВ киевском метро появятся правила от Facebook-персонажа Гуся
В киевском метро появятся правила от Facebook-персонажа ГусяВ киевском метро появятся правила от Facebook-персонажа ГусяВ киевском метро появятся правила от Facebook-персонажа ГусяВ киевском метро появятся правила от Facebook-персонажа ГусяВ киевском метро появятся правила от Facebook-персонажа ГусяВ киевском метро появятся правила от Facebook-персонажа ГусяВ киевском метро появятся правила от Facebook-персонажа ГусяВ киевском метро появятся правила от Facebook-персонажа ГусяВ киевском метро появятся правила от Facebook-персонажа ГусяВ киевском метро появятся правила от Facebook-персонажа ГусяВ киевском метро появятся правила от Facebook-персонажа ГусяВ киевском метро появятся правила от Facebook-персонажа Гуся
В киевском метро появятся правила от Facebook-персонажа ГусяВ киевском метро появятся правила от Facebook-персонажа ГусяВ киевском метро появятся правила от Facebook-персонажа ГусяВ киевском метро появятся правила от Facebook-персонажа ГусяВ киевском метро появятся правила от Facebook-персонажа ГусяВ киевском метро появятся правила от Facebook-персонажа ГусяВ киевском метро появятся правила от Facebook-персонажа ГусяВ киевском метро появятся правила от Facebook-персонажа ГусяВ киевском метро появятся правила от Facebook-персонажа ГусяВ киевском метро появятся правила от Facebook-персонажа ГусяВ киевском метро появятся правила от Facebook-персонажа ГусяВ киевском метро появятся правила от Facebook-персонажа Гуся

В вагонах столичного метро и на станциях постеры с Гусем появятся через две-три недели

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В киевском метрополитене появится серия правил метро от популярного Facebook-персонажа - Гуся. Презентация постеров серии "Гусь в метро" состоялась 20 июня на станции метро "Золотые ворота".

По словам спикера столичного метрополитена Натальи Макогон, в вагонах метро и на станциях постеры появятся примерно через две-три недели.

"Мы хотим осовременить восприятие важных моментов в метрополитене, от которых зависит, как безопасность, так и комфорт поездки каждого пассажира", - отметила Макогон.

Сейчас серия включает девять постеров, в частности о перевозке велосипедов, придерживание дверей, снятие рюкзака и даже о важности утреннего душа.

Для метрополитена проект разработан на безвозмездной основе.

Кроме того, столичная подземка начала запись новых аудиобъявлений, которые будут звуть в вагонах. 

В конце мая сообщалось, что Киевский метрополитен может перейти на безналичный расчет с осени 2018 года. Ликвидация жетонов станет возможной только после запуска единого электронного билета, старт которого запланирован на ближайшую осень.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Теги: киевский метрополитен, гусь, метро, киевское метро, Гусь в метро, facebook-персонаж, Макогон
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