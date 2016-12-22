Киевсовет не переименовал проспект Ватутина в Шухевича

Депутатам Киевсовета не хватило голосов для переименования проспекта Генерала Ватутина в честь командира УПА Романа Шухевича

Киевский городской совет отказался переименовать столичный проспект Генерала Ватутина в честь командира Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Соответствующее решение поддержали 41 депутат из 86 зарегистрировавшихся на заседании, о чем свидетельствуют данные на табло.



Наибольшее количество голосов за переименование дали фракции Самопомич (15), Свобода (13) и Батькивщина (10).

В то же время вообще не проголосовали 36 из 38 депутатов от партии Солидарность. Не голосовал и киевский городской голова Виталий Кличко, также присутствовавший на заседании.





Фото: скриншот

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10 ноября 2016 года Киевсовет переименовал бульвар Ивана Лепсе в Соломенском районе в честь диссидента, бывшего президента Чехословакии и Чехии Вацлава Гавела.

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