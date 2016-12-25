Пожар на Лесной в Киеве: спасатели обнаружили тело человека

По состоянию на 14:30, во время работ по ликвидации пожара на станции метро Лесная спасателями обнаружено тело женщины

В Госслужбе чрезвычайных ситуаций Киева рассказали подробности возгорания в павильонах секонд-хенда на станции метро Лесная. Сообщается, что пожар охватил около 2 тысяч квадратных метров торговой площади.

Сообщение о возгорании по ул. Мурманской, 6 поступило к столичным спасателям в 11:41 утра. По адресу были отправлены спасатели.

В 13:10 пожар на площади 2 тыс кв м был локализован. Тушение значительно усложняется большим количеством легковоспламеняющихся вещей, отмечают в ГСЧС.

По состоянию на 14:30, во время работ по ликвидации пожара спасателями обнаружено тело человека неизвестного пола. Как сообщила в эфире канала 112 Украина пресс-секретарь ГСЧС в Киеве Светлана Водолага, обнаружено тело женщины.

На месте происшествия работает 22 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 92 человека личного состава подразделений ГСЧС в Киеве. Работы по ликвидации пожара продолжаются.

Ранее сегодня сообщалось о масштабном возгорании в павильонах секонд-хенда на станции метро Лесная в Киеве. Из-за пожара столичный метрополитен ограничил движение поездов: составы курсируют только до станции Дарница.

Фото: ГСЧС в Киеве



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