Луценко: У нас есть имена людей, собирающих дань с МАФов в Киеве

Сейчас информация о "сборщиках дани" проверяется прокуратурой

25 человек в Киеве собирают "дань" с МАФов. У Генпрокуратуры есть их имена, но там пока не готовы их назвать. Об этом во время совместного брифинга с мэром Киева Виталием Кличко заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает Укринформ.

По его словам, сейчас информация о "сборщиках дани" проверяется.

"У прокуратуры есть фамилии двух с половиной десятков человек, которые создали целые сети МАФов, которые собирают с них неучтенную дань. Сегодня мы договорились о том, что мы начнем действовать в законом предусмотренном русле по ним. Я назову (имена - ред.), когда будут подтвержденные факты. На данный момент это версии, и это отдельная информация, как только она найдет свое подтверждение, мы безусловно сделаем ее публичной", - сказал Луценко.

Генпрокурор отметил, что предстоит провести совещание с Министерством внутренних дел. "Я за то, чтобы либо в форме сессии, либо в форме встречи городского головы и его подразделений, при необходимости я готов принять в ней участие, встретились также с предпринимателями. Но я прошу различать предпринимателей, которые хотят торговать, зарабатывая на жизнь, и рабовладельцев, которые их используют для своего незаконного обогащения", - добавил Луценко.

Также Луценко заявил, что недостатки в демонтаже незаконных МАФов в Киеве связаны с несогласованностью действий государственных структур.

В последнее время столичная власть активизировала усилия по сносу незаконных МАФов. В некоторых районах Киева этот процесс сопровождался протестами собственников сооружений. Однако мэр столицы Кличко заявил, что власти продолжат демонтировать незаконно размещенные МАФы.

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