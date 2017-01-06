В Борисполе предупредили о задержках внутренних рейсов

Из-за критических погодных условий в регионах Украины частично задерживаются некоторые внутренние рейсы аэропорта Борисполь

В аэропорту Борисполь предупреждают пассажиров о возможных задержках внутренних авиарейсов из-за критических погодных условий. Об этом говорится в сообщении на странице аэропорта в Facebook.

"Из-за критических погодных условий в регионах Украины частично задерживаются некоторые внутренние рейсы аэропорта Борисполь. Погодные изменения тщательно отслеживаются", - сказано в сообщении.

В аэропорту попросили следить за изменениями в расписании рейсов на онлайн-табло.

Сегодня синоптики предупредили об ухудшении погодных условий с 6 по 8 января. На территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской, восточных районов Винницкой областей ожидаются сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой 25 -30 см, в Одесской и Николаевской до 35 см, сильные продолжительные метели, снежные заносы.

Государственная служба чрезвычайных ситуаций призвала водителей не выезжать за пределы населенных пунктов.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.